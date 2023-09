Ein schwerer Verkehrsunfall auf der A23 zwischen Lägerdorf und Itzehoe rief in der Nacht zu Sonntag (10. September) die Feuerwehr zur technischen Hilfeleistung auf den Plan. Um kurz nach Mitternacht verlor ein 29-Jähriger, der die Autobahn kurz hinter der Anschlussstelle Lägerdorf in Fahrtrichtung Norden befuhr, die Kontrolle über seinen Skoda und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überfuhr die Außenschutzplanke, überschlug sich, riss eine Notrufsäule um und kam dann auf den Rädern zum Stehen.

Fahrer konnte letztlich ohne technisches Gerät befreit werden

Ersthelfer, darunter der Wehrführer der Stadt Heide André Eichert, kümmerten sich um den Schwerstverletzten und setzten einen Notruf ab. Da anfangs nicht auszuschließen war, ob der Mann in seinem Wagen eingeklemmt wurde, alarmierte die Leitstelle West in Elmshorn die Freiwillige Feuerwehr Lägerdorf an den Unfallort. Auch die Itzehoer Wehr sollte bei dem Einsatz unterstützen, konnte jedoch nach kurzer Zeit die Anfahrt zum Unfallort abbrechen.

Heides Wehrführer André Eichert an der Unfallstelle. Foto: Florian Sprenger

Warum der 29-Jährige von der Straße abkam, ist bislang unklar

Ohne technisches Gerät konnte der Mann aus dem Fahrzeug geholt und an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach aktuellem Stand erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen, er wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum nach Itzehoe eingeliefert.

Nach Angaben von Feuerwehrsprecher Hendrik Schnoor beschränkten sich die Maßnahmen der Feuerwehrkräfte auf das Abklemmen der Autobatterie sowie die Beseitigung des Trümmerfeldes. Ein Abschleppdienst aus Dägeling barg den schwer beschädigten Skoda nach Abschluss der Unfallaufnahme von der Autobahn. Warum der 29-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verlor, ist noch unklar. Während der Maßnahmen wurde der Verkehr einspurig über den linken Fahrstreifen abgeleitet.