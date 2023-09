Zaun, Baum und Auto zerstört Unfall in Dägeling: Bulgarische Versicherung zahlt nicht – was können die Betroffenen tun? Von Anna Krohn | 17.09.2023, 05:35 Uhr Das linke Fahrzeug, ein Ford, beschädigte den Zaun und einen Baum eines Anwohners, der Skoda drehte sich durch den Zusammenprall aufs Dach und war ein Totalschaden, der Fahrer wurde schwer verletzt. Ob die Betroffenen ihre Schäden ersetzt bekommen, ist derzeit fraglich. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Knackpunkt in dem Fall vom 12. August: Der betrunkene Unfallverursacher fuhr einen Ford mit bulgarischen Kennzeichen, hat eine bulgarische KFZ-Versicherung, ist laut der Polizei aber in Krempe gemeldet. Er hätte sein Fahrzeug in Deutschland eventuell gar nicht bewegen dürfen – je nachdem, wie lange er hier schon wohnt.