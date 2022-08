Erst war sie am Geldautomaten und holte 250 Euro. Dann ging eine 79-Jährige zu Aldi in der Lise-Meitner-Straße – und kurz darauf war ihr Portemonnaie weg.

Die Tat ereignete sich am Donnerstag (11. August) zwischen 14.30 und 15 Uhr. Nach dem Besuch am Geldautomaten hatte die Itzehoerin ihre Geldbörse in die Innentasche ihres Rollators gesteckt. An der Kasse bemerkte sie, dass sie weg war. „Im Nachhinein kam ihr ein Mann verdächtig vor, der in ihrer Nähe stehend ständig Einkäufe verlor, die sie ihm aufzuheben half“, schildert Polizeisprecherin Merle Neufeld. „In dieser Zeit könnte der Verdächtige unbemerkt zugeschlagen haben.“

Beschrieben wurde er als 45 Jahre alt und kräftig mit kurzen blonden Haaren.



Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.