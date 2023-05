Eröffnung mit Tita do Rêgo Silva und Gastgeberin Bettina Winkler-Marxen (l.). Foto: Gabriele Knoop up-down up-down Fabelwesen auf Stoff Kunst bis unter die Decke: Tita do Rêgo Silva zu Gast in Itzehoer Galerie 11 Von Gabriele Knoop | 15.05.2023, 15:00 Uhr

Ihre Drucke sind besonders: Tita do Rêgo Silva zeigt ihre Werke in Itzehoe. Sie sind bunt – und damit werde es in Hamburg nichts mit dem Erfolg, wurde ihr einst gesagt.