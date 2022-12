Thomas Nehrings Sheltie-Hündin „Molly“ war zum Glück noch nie in einer Notsituation, weil sie Schokolade gefressen hat. Foto: Anna Krohn up-down up-down Tod durch Schokolade und Zuckerersatz Tierarzt Thomas Nehring aus Glückstadt: Das sollten Hund oder Katze zur Weihnachtszeit auf keinen Fall fressen Von Anna Krohn | 21.12.2022, 17:00 Uhr

In der diesjährigen Vorweihnachtszeit hatte der erfahrene Tierarzt bereits Fälle, in der Vierbeiner in akuter Gefahr waren. Ziemlich gefährlich sein kann Schokolade – und auch Kuchen mit Zuckerersatz sollten Tierbesitzer im Kreis Steinburg gut im Auge behalten.