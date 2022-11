Damit er sauber bleibt, wickelt Ute Thormählen, Betreuerin in der Laurentius Senioren-Residenz in Itzehoe, Robbi immer in ein Handtuch ein. Foto: Kristin Finke up-down up-down Kuscheln ausdrücklich erwünscht Endlich wieder tierischer Besuch: Therapierobbe Robbi im Laurentius-Heim in Itzehoe Von Kristin Finke | 13.11.2022, 18:00 Uhr

Robbi sieht einer echten Robbe täuschend ähnlich – aber der Kuschelfaktor ist bei der Therapierobbe um einiges größer. Nach knapp zwei Jahren Zwangspause ist sie nun in der Laurentius Senioren-Residenz in Itzehoe wieder im Einsatz. Was macht sie so besonders?