Anordnung wird geprüft Tempo 30 an drei Straßen: Bremst der Landesbetrieb die Stadt Itzehoe aus? Von Lars Peter Ehrich | 10.08.2023, 06:00 Uhr Kaiserstraße: Auch hier gilt seit drei Monaten Tempo 30. Foto: Lars Peter Ehrich

Die Geschwindigkeitsbegrenzung in Fehrs- und Kaiserstraße sowie am Sandberg in Itzehoe könnte wieder einkassiert werden. Die Stadt wartet auf die Entscheidung des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr.