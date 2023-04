Die Gründerin des Team Rehkitzrettung Meike Dose mit einem Teil des Equipments für den Wieseneinsatz: Die Drohne, die Rehkitz und Co. aufspürt, und ein Kescher, den man vor allem braucht, um ältere, fittere Rehkitze zu sichern. Foto: Anna Krohn up-down up-down Schnuppertag am 22. April Team Rehkitzrettung aus Looft: Startbereit für Mäh-Saison – doch es fehlen Läufer Von Anna Krohn | 19.04.2023, 17:23 Uhr

Fünf Drohnenpiloten sind in der Saison, die im Mai beginnt, im Einsatz. Einige davon bildet Meike Dose, Gründerin des Rehkitzretter-Teams, aus. Mit einem Schnuppertag am 22. April in Pöschendorf sollen nicht nur Läufer gefunden werden.