Die Kraftstoffpreise gingen dank des Tankrabatts der Regierung runter, aber der große Ansturm blieb an den Itzehoer Tanksäulen zum Start noch aus. FOTO: Kristina Mehlert Spritpreise sinken Günstig tanken in Itzehoe – Rabatt wirkt Von Kristina Mehlert | 01.06.2022, 14:08 Uhr

Der vom Gesetzgeber beschlossene Tankrabatt ist an den Tankstellen in Itzehoe angekommen. Der große Ansturm an die Zapfsäulen blieb am Mittwoch allerdings erst mal aus.