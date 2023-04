Die Täter nutzten wohl mehrere Fahrzeuge für ihre Taten, auch diesen Fiat und einen BMW, den Kameras an den Tankstellen aufzeichneten. Foto: Tanktreff Neuenbrook up-down up-down Polizei stoppt Auto in Krempe Tankbetrug nicht nur in Neuenbrook und Süderau: Ermittlungen gegen drei Männer laufen Von Anna Krohn | 26.04.2023, 17:25 Uhr

Am 17. April tauchte in Krempe ein Auto auf, das auf Videos der Tankstellenbetreiber zu sehen war. Jetzt sind die Ermittlungen der Polizei in vollem Gange – doch einfach sind die Umstände nicht.