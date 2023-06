Ähnliches Bild wie im jüngsten Jugendhilfeausschuss Anfang Juni: Rund 50 Tagesmütter und -väter mit vielen Kindern wollten Flagge zeigen und waren am Freitag im Kreistagssaal dabei, als die Entscheidung zur Kürzung getroffen wurde. Foto: Sönke Rother up-down up-down Mehrheit im Kreistag für Kürzung Tagesmütter in Steinburg: Bezahlte Ausfalltage vom Kreis auf 30 reduziert und | 26.06.2023, 13:31 Uhr Von Anna Krohn Sönke Rother | 26.06.2023, 13:31 Uhr

Beim Kreistag am Freitag stimmte eine Mehrheit dafür, dass der Kreis Kindertagespflegepersonen nur noch 30 statt 50 Ausfalltage bezahlt. Einen entsprechenden gemeinsamen Antrag hatten die Fraktionen CDU und FDP/Freie Wähler gestellt. In Kraft treten soll die neue Satzung am 1. August.