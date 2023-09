Großer Aktionstag am Wochenende Tag des offenen Denkmals am 10. September: Diese Gebäude und Orte sind im Kreis Steinburg dabei Von Anna Krohn | 08.09.2023, 12:23 Uhr Die alte Meierei in Kellinghusen wurde von den jetzigen Eigentümern Christian Schröder und Iris la Tendresse vor dem drohenden Abbruch bewahrt. Sie kann am Sonnabend und am Sonntag besucht werden. Foto: Christian Schröder up-down up-down

16 Adressen in Itzehoe, Glückstadt, Kellinghusen, Hohenlockstedt, Oelixdorf, Kleve, Wewelsfleth und Kollmar können im Kreis Steinburg am Wochenende kostenfrei besucht werden – viele am eigentlichen deutschen Denkmal-Tag, einige auch schon am Sonnabend. Es gibt Führungen, Vorträge, Kaffee und Kuchen.