Drei Generationen bekamen einen neuen Haarschnitt von den Barber Angels Angela Pieper und Kjell Oke Böhm: v.l. Daniela Luczak (39), Oma Anke Glißmann (60) und Selina Luczak (12). Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Haarschnitt für Bedürftige „Haare ab“ hieß es beim zweiten „Tag der Schönheit“ in Itzehoe Von Kristina Mehlert | 12.09.2022, 16:13 Uhr

Ein voller Erfolg: Anlässlich des Tags der Obdachlosen konnten sich Bedürftige in Itzehoe kostenlos die Haare schneiden lassen. So manch einer musste dabei länger überlegen, was ab soll und was nicht.