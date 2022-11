Videoumfrage in Itzehoe Stutthof-Prozess: Kommt ein Urteil gegen KZ-Sekretärin Irmgard F. zu spät? Von Victoria Lippmann | 29.11.2022, 16:19 Uhr

Die 97-jährige Irmgard F. war 18 Jahre alt, als sie 1943 im KZ Stutthof als Sekretärin begann. Ihr wird die Beihilfe zum systematischen Mord an mehr als 11.000 Gefangen vorgeworfen. Der Prozess zieht sich mittlerweile über ein Jahr. Nun steht das Urteil möglicherweise kurz bevor. Richtig so – oder viel zu spät? Wir haben uns dazu in Itzehoe umgehört.