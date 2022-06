Ein Ballonführer geriet am Sonnabend mit einem Landbesitzer in Streit. (Symbolfoto) FOTO: rtn, peter wuest Polizei schlichtet Streit zwischen Landwirt und Pilot Erhitzte Gemüter nach Landung eines Heißluftballons in Krempermoor Von Kristina Sagowski | 06.06.2022, 19:08 Uhr

In Krempermoor gerieten zwei Männer nach der Landung eines Heißluftballons am Sonnabend (4. Juni) in Streit.