Polizeieinsatz in Itzehoes Dichterviertel: Mit mehreren Streifenwagen rückten die Beamten in die Liliencron-Straße aus. Auch der Rettungsdienst war vor Ort. FOTO: Florian Sprenger Polizeieinsatz am Sonnabendmorgen Mögliche Messerattacke: Verletzte Person nach Streit in Itzehoe Von Florian Sprenger | 18.06.2022, 10:43 Uhr

Wegen eines Streits, der offenbar blutig endete, wurden Polizei und Rettungsdienst am frühen Sonnabendmorgen in die Liliencron-Straße in Itzehoe alarmiert. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.