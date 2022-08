Mitten auf dem „Wasteland Warriors“-Gelände, den Endzeit-Kriegern auf dem Wacken Open Air, steht auf einem Container das Stockcar von Maik Radeboldt aus Wacken. FOTO: Anna Krohn up-down up-down Team Kohlenbek 2.0 auf Festival vertreten Das Stockcar von Maik Radeboldt aus Wacken ziert das Wasteland-Camp auf dem WOA Von Anna Krohn | 06.08.2022, 15:21 Uhr

Das nächste Rennen des Stockcar-Teams Kohlenbek 2.0 steht am 20. und 21. August in Bokelrehm bei Wacken an - jetzt gerade hat das Auto aber erstmal einen großen Auftritt auf dem WOA. Ein weiteres Stockcar fährt auch die Parade mit.