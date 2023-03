An der alten Schwarzkopf-Mühle in Horst ist bereits ein Stützpunkt eingerichtet worden. Foto: Anna Krohn up-down up-down Gas-Pipeline von Brunsbüttel nach Hetlingen Vorbereitungen für LNG-Pipeline laufen auf Hochtouren Von Sönke Rother | 11.03.2023, 17:00 Uhr

An vielen Orten im Kreis Steinburg, in Brunsbüttel und dem Kreis Pinneberg werden derzeit Baustellen vorbereitet und Stützpunkte eingerichtet – so wie in Horst.