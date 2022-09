Stephan Reinke ist Kantor und Beauftragter für Popularmusik. Im Wellenkamp bietet er mit dem „Pop-Talk“ eine neue Gesprächsreihe über die Musik von Jahrzehnten an. Foto: Andreas Olbertz up-down up-down Paris träumt von einem Pferdehalfter Stephan Reinkes Pop-Talk in Itzehoe über die Musik der Jahrzehnte Von Andreas Olbertz | 12.09.2022, 07:19 Uhr

Worüber wurde in den 50er Jahren gesungen, welche Sounds kamen in den 70ern auf oder welche Musiker bestimmten die 80er? Diese Fragen will der Wellenkamper Kantor in einer neuen Gesprächsreihe klären.