WOA 2022 Stau in Wacken: Anreise zum Festival in vollem Gange Von Delf Gravert | 01.08.2022, 14:15 Uhr

Ab 15 Uhr können die Festivalbesucher am Montag auf die Camping-Plätze für das WOA. Bereits am Montagvormittag bildeten sich erste Anreisestaus. Die meisten Metal-Fans kommen aber wohl am Dienstag in den Kreis Steinburg.