Die Stadtwerke Itzehoe kündigen eine Strompreiserhöhung zum 1. Januar an. Symbolfoto: imago stock&people up-down up-down Erhöhung ab Januar Stadtwerke Itzehoe heben Strompreis um 75 Prozent an Von Andreas Olbertz | 11.11.2022, 12:35 Uhr

Der Krieg in der Ukraine und steigende Entgelte treiben den Strompreis in die Höhe. Das geben die Stadtwerke Itzehoe ab Januar an ihre Kunden weiter.