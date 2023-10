Hier fehlt es Kindern an nichts Spielplatztest im Kreis Steinburg: Für das Angebot am Birkenweg in Kremperheide gibt‘s die Note 1+ Von Anna Krohn | 23.10.2023, 13:20 Uhr Schaukeln, rutschen, klettern, durch Tunnel laufen oder auf dem Dreh-Wipp-Karussell auf und ab und im Kreis schwingen – in Kremperheide ist auf dem Spielplatz am Birkenweg alles möglich, und das lieben Annie (8) und Arthur (6). Foto: Anna Krohn up-down up-down

Wo kann man gut im Freien spielen? Welche Spielplätze fallen durch? Unsere Zeitung hat das Kinder als Experten testen und mit Schulnoten versehen lassen. Der Spielplatz in Kremperheide, nahe der Deckmannschen Kuhlen, ist nicht nur groß – es ist an Spielgeräten einfach alles da, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Und sogar die Bahn sorgt für Action.