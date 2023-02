Spenden für den guten Zweck: Apotheken-Inhaberin Barbara Fisser (l.) und Frauenhaus Mitarbeiterin Sharon du Pont freuen sich über den gesammelten Betrag. Foto: Jette Nörskau up-down up-down Altstädter Apotheke sammelt Spenden Spendenaktion: 1.500 Euro für das Itzehoer Frauenhaus gesammelt Von Jette Nörskau | 23.02.2023, 15:00 Uhr

Barbara Fissers Spendenaktion geht in die nächste Runde: Die Apotheken-Inhaberin und ihr Team sammelten erneut für das Itzehoer Frauenhaus. Mit dem Geld wollen sie Frauen in Not unterstützen und auf das Problem aufmerksam machen.