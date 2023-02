SPD-Kandidaten für die Kommunalwahl um den Ortsvorsitzenden Hans-Dieter Helms (vorn, Mitte). Foto: Heiderose Kay up-down up-down Kandidaten aufgestellt SPD Itzehoe setzt bei der Kommunalwahl auf junge und bewährte Kräfte Von Lars Peter Ehrich | 26.02.2023, 14:16 Uhr

Die Itzehoer SPD hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahl im Mai benannt: 13 Männer und 3 Frauen treten in den Wahlbezirken an. An der Spitze der Liste gibt es eine Veränderung.