Die Sparkasse Westholstein lädt zum E-Sport-Turnier ein. Foto: www.imago-images.de up-down up-down Kräftemessen an der Konsole Sparkasse veranstaltet zweiten Westholstein Cup im E-Sport „Fifa“ in Itzehoe Von Sönke Rother | 20.07.2023, 14:53 Uhr

128 Teilnehmer werden in Zweier-Teams in der Fußballsimulation „Fifa“ in Itzehoe ihre Kräfte messen. Für die drei besten Duos gibt es 1000 Euro Preisgeld.