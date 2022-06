Beraten beim Sozialverband (v.l.): Yvonne Evers, Janina Heruth-Lorenzen, Svenja Peetzke und Anita Ketelsen mit dem Kreisvorsitzenden Peter Sprenger. FOTO: Joachim Möller Führend im Land Sozialverband Steinburg: Mitgliederboom durch Krisen Von Joachim Möller | 05.06.2022, 05:31 Uhr

Allein in diesem Jahr sind schon 231 Mitglieder hinzugekommen. Der Kreisverband stellt sich bei der zweiten Pflege- und Gesundheitsmesse am 9. Juni in Itzehoe vor.