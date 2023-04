Julia Held, Anke von der Born und Vanessa Trampe-Kieslich (v.l.) bieten Ratsuchenden Hilfe im Umgang mit Ämtern und Behörden oder bei finanziellen, gesundheitlichen oder seelischen Problemen. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Beratungsangebot in Itzehoe Sozialberatung Itzehelp: Hilfesuchende leiden unter hoher Inflation Von Kristina Mehlert | 15.04.2023, 16:04 Uhr

In der Beratungsstelle in der Timm-Kröger-Straße in Itzehoe suchten im vergangenen Jahr 140 Menschen die Hilfe von Sozialpädagogin Julia Held.