Horst-Herzhorn ist hinter Kellinghusen das einwohnerstärkste Amt im Kreis. Foto: Herbert Frauen up-down up-down Kommunalwahl am 14. Mai So sieht es vor der Wahl in den Gemeinden des Amtes Horst-Herzhorn aus Von Herbert Frauen | 26.04.2023, 15:29 Uhr

Welche Parteien und Wählergruppierungen treten in den Steinburger Dörfern zur Kommunalwahl an? Was hat sich gegenüber der Wahl von 2018 verändert? Gibt es einen neuen Bürgermeister? Wir haben uns in den Ämtern umgehört und geben Antworten auf die Frage. Heute: die Gemeinden aus dem Amt Horst-Herzhorn.