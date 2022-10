Lohnt sich auf meinem Dach eine Photovoltaik-Anlage? Das könnten Bürger im Kreis Steinburg schon bald per Online-Tool erfahren und durchrechnen. Symbolfoto: DPA up-down up-down Übersicht für Hausbesitzer Kreis Steinburg plant kostenlosen Service: Wo lohnt sich eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach? Von Anna Krohn | 31.10.2022, 06:00 Uhr

Ein so genanntes Solarpotenzialkataster soll – nicht nur in Zeiten explodierender Gas- und Strompreise – ein Service für Hausbesitzer sein, die Solar-Module auf dem Dach in Erwägung ziehen. Noch muss das kostenlose Online-Tool aber durch die Haushaltsberatungen des Kreises.