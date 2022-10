Bereits am Dienstagnachmittag war der Schwertransport auf dem Areal der Hafengesellschaft-Süd vorbereitet worden. Foto: Jürgen Kewitz up-down up-down Nächtlicher Schwertransport Kessel für Tennet-Trafo früher am Ziel in Grevenkop Von Jürgen Kewitz | 13.10.2022, 17:27 Uhr

Schneller, als eigentlich in der Planung vorgesehen, ist der Schwertransport am Ziel in Grevenkop angekommen.