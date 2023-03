Alle drei Fahrzeuge erlitten nach Angaben der Polizei Totalschaden, die Frau kam ins Krankenhaus. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Im Ortsteil Steinburg Schwerer Verkehrsunfall in Süderau: Verletzte Frau von Feuerwehr befreit Von Florian Sprenger | 01.03.2023, 18:24 Uhr

Die Feuerwehren Steinburg, Süderau und Krempe rückten am Mittwoch zur technischen Hilfeleistung aus. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall am späten Nachmittag involviert.