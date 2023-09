Drei Verletzte Schwerer Unfall – Renault-Fahrerin gerät in Gegenverkehr Von Florian Sprenger | 24.09.2023, 14:52 Uhr Der Renault wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Traktor vor den Toren Itzehoes schwer beschädigt. Foto: Florian Sprenger up-down up-down

Totalschaden am PKW, am Traktor ein Rad abgerissen und drei Verletzte, das ist die Bilanz eines Unfalls in Heiligenstedten.