Der Kleinbus musste abgeschleppt werden. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Keine Verletzten Kleiner Schulbus gegen Verkaufswagen: Unfall in Itzehoe-Wellenkamp Von Florian Sprenger | 16.03.2023, 10:09 Uhr

Auf einer Kreuzung am Kamper Weg in Itzehoe kommt es früh am Morgen zu einem Unfall. Glück im Unglück: Der kleine Schulbus war noch leer.