Sie brachten Geld und hoffentlich auch Glück: Die Schornsteinfeger Niels Peetz, Michael Höft und Stefan Höft (v. l.) überreichten die Spende an Hospizleiterin Dagmar Andersen. Foto: ASB up-down up-down Spende für den guten Zweck Schornsteinfeger bringen Glück und Geld – 2000 Euro für Itzehoer Hospiz St. Klemens Von sh:z | 18.12.2022, 17:00 Uhr

Sie sind für viele ein Glückssymbol, für das Hospiz St. Klemens in Itzehoe gleich in doppelter Hinsicht: Drei Schornsteinfeger aus dem Kreis Steinburg überreichten eine Spende von 2000 Euro an Hospizleiterin Dagmar Andersen.