Ein Großfeuer zerstörte in der Nacht eine Baumschule in Schenefeld Foto: Daniel Friederichs up-down up-down B430 voll gesperrt Großbrand vernichtet Baumschule in Schenefeld: Löscharbeiten dauern an Von Florian Sprenger | 16.09.2022, 07:15 Uhr | Update vor 12 Min.

Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen schon meterhoch in den Nachthimmel: Ein Großfeuer hat in der Nacht zum Freitag eine rund 3000 Quadratmeter große Lagerhalle in einem Gewerbegebiet vollständig zerstört. Die Löscharbeiten dauern an. Die B430 bleibt gesperrt.