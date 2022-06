Der Schäferhund verletzte den Pitbull am Hals. FOTO: dpa/Symbolfoto up-down up-down Eskalation in Itzehoe Schäferhund greift Pitbull an während Hundebesitzer streiten Von shz | 30.06.2022, 16:47 Uhr

Als zwei Hundebesitzer am Theodor-Heuss-Platz in Itzehoe in Streit geraten, rastet auch eines der Tiere aus und verletzt den anderen Hund am Hals.