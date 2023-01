Sich im neuen Jahr mehr Zeit für sich selbst nehmen, ist ein beliebter Neujahrsvorsatz – Kristin Finke und Andreas Olbertz probieren es in der Sauna aus. Foto: Michael Ruff up-down up-down Neujahrsvorsätze im Test Sauna ausprobiert: Mythen, Tipps und Nacktheit im Itzehoer Schwimmzentrum und | 30.01.2023, 05:30 Uhr Von Kristin Finke Andreas Olbertz | 30.01.2023, 05:30 Uhr

Was muss ich in der Sauna beachten? Unsere Redaktionsmitglieder Kristin Finke, die vorher noch nie in der Sauna gewesen ist, und Andreas Olbertz, der regelmäßig geht, finden es heraus und schwitzen in der Sauna im Schwimmzentrum Itzehoe. Der sechste Teil ihrer Serie, in der sie verschiedene Neujahrsvorsätze ausprobieren.