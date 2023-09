Viele Aktionen Fanshop, Familientag, Testspiel: Saisoneröffnung bei den Itzehoe Eagles Von Lars Peter Ehrich | 14.09.2023, 11:35 Uhr Eine Mitmach-Aktion mit den Eagles Fighters gehört zum Programm am Sonnabend vor der Halle. Foto: Eichinger-Fotografie up-down up-down

Wer sich am Sonnabend, 16. September, in Itzehoe mit Basketball befassen will, hat dazu reichlich Gelegenheit.