Das Trio Sacre Fleur mit den Musikern (v. l.) Jan Keßler, Reiner Regel und Lars Hansen kommt zu einem Konzert in die Itzehoer Michaelis-Kirche in den Wellenkamp. Foto: Sacre Fleur Im Rahmen der 10er-Konzerte Sacre Fleur spielen alte Choräle in Itzehoe soulig und gospelig Von Andreas Olbertz | 04.05.2023, 16:13 Uhr

Das Trio aus Hamburg tritt am 10. Mai in der St. Michaelis-Kirche auf und spielt Lieder aus dem evangelischen Gesangbuch in zeitgemäßer Form.