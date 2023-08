Sommerserie Reiterhöfe Reiterhof Schreiber in Krempermoor – hier geht es familiär zu Von Anneliese Smuda | 22.08.2023, 14:00 Uhr Monika Schreiber und Sonja Schrade mit Helena. Foto: Anneliese Smuda up-down up-down

Ob Schulpferd, Reitbeteiligung oder eigenes Pferd – das Hobby Reiten erfreut sich in der Region großer Beliebtheit. Grund genug, um sich im Kreis Steinburg einmal auf den Reiterhöfen umzuschauen. In einer losen Sommerserie stellen wir einige von ihnen vor. Heute: der Reiterhof Schreiber in Krempermoor.