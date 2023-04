Konstruktiver Austausch bei einer Tasse Kaffee: Die Rundschau-Redakteure und ihre Leser. Foto: Michael Ruff up-down up-down Leser-Café Auf einen Kaffee mit der Rundschau-Redaktion Von Sönke Rother | 13.04.2023, 17:45 Uhr

Was wünscht sich der Leser von der Norddeutschen Rundschau? Was fehlt in der Zeitung? Was ist gut, was schlecht? Rundschau-Leser hatten die Gelegenheit, sich über diese und andere Fragen mit den Redakteuren „ihrer“ Zeitung auszutauschen.