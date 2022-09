Die Raumnot an der Fehrs-Schule ist seit Jahren bekannt. Jetzt werden die Zuständigkeitsbereiche neu geschnitten. Foto: Lars Peter Ehrich up-down up-down Einzugsbereiche neu zugeschnitten Raumnot – weitere Wege für Grundschüler in Itzehoe Von Andreas Olbertz | 15.09.2022, 18:30 Uhr

Die Raumnot an der Fehrs-Schule ist allgemein bekannt, aber auch an der Ema und in Sude-West sind die Kapazitäten begrenzt. Deshalb mussten die Einzugsbereiche jetzt neu zugeschnitten werden.