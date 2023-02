Zerstört: Die Feuerwehr löschte den Brand unter Atemschutz. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Flammen im Motorraum Kleintransporter in Itzehoe-Edendorf ausgebrannt Von Florian Sprenger | 27.02.2023, 10:59 Uhr

Plötzlich rauchte es in seinem Fahrzeug. Ein 27-Jähriger fuhr in Itzehoe von der Autobahn ab – und das war gut so.