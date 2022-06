Es passierte am Donnerstagnachmittag (24. Juni) in der Nähe des Kinos: Gegen 15.50 Uhr haben zwei Jugendliche in der Straße Hinter dem Klosterhof einen 14- und einen 15-Jährigen bedrängt. Sie hielten ihre Opfer fest und bedrohten sie mit einem Messer, während sie versuchten, etwas aus den Taschen der Jugendlichen zu rauben. Polizeisprecherin Merle Neufeld: