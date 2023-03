Die Schreibtischarbeit gehört auch zu den Aufgaben von Propst Steffen Paar, aber er möchte auch raus und mit Menschen zusammentreffen. Foto: Sönke Rother up-down up-down Mit Video der Amtseinführung Steffen Paar: Erst Amtseinführung, dann als Propst on Tour Von Sönke Rother | 07.03.2023, 12:00 Uhr | Update vor 35 Min.

Bischof Gothart Magaard hatte Steffen Paar am Sonntag in St. Laurentii in Itzehoe ins Amt einführen sollen. Der Bischof war allerdings erkrankt, die Einführung fand dennoch statt. Jetzt möchte der neue Propst des Kirchenkreises Rantzau-Münsterdorf Land und Leute kennenlernen.