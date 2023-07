Schlammbad in Wacken 2012: Das letzte Festival mit sehr viel Regen liegt schon einige Jahre zurück. 2023 könnte es davon eine Neuauflage geben. Foto: www.gallery.wacken.com / Patrick Schneiderwind up-down up-down WOA 2023 Gummistiefel oder Sonnencreme? So wird das Wetter auf dem Wacken Open Air Von Delf Gravert | 27.07.2023, 18:25 Uhr

Rain or Shine – in der mehr als 30-jährigen Geschichte des Metalfestivals in Wacken gab es schon brütende Hitze und große Schlammschlachten. Wie wird es 2023? shz.de wagt mit dem Kieler Meteorologen Sebastian Wache einen Wetterausblick.