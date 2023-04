Mord im Kreis Steinburg: An diesem Klärteich im Sommerländer Ortsteil Grönland wird in Hauke Burmanns drittem Krimi „Rache auf Helgoland“ eine Leiche gefunden. Foto: Anna Krohn up-down up-down Rache auf Helgoland Toter Forscher in Grönland im Kreis Steinburg: Neuer Krimi von Hauke Burmann aus Horst ist da Von Anna Krohn | 21.04.2023, 17:06 Uhr

Grönland mal zwei: Das dritte Buch des 47-Jährigen ist Donnerstag erschienen – über einen Meeresbiologen, der einen Umweltskandal im fernen Grönland publik machen will. Seine Leiche liegt im Sommerländer Ortsteil Grönland. Es gibt Lesungen in Elmshorn und in Horst.