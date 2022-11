Marc Lembke hat seinen Traumberuf gefunden: Der ehemalige Schüler demonstriert Emilia Dunker das Handwerk des Anlagenmechanikers. Foto: Kristina Mehlert up-down up-down Handwerkertag an Itzehoer Schule Kein Plan, welcher Beruf passt? Nicht an der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld Von Kristina Mehlert | 25.11.2022, 14:00 Uhr

Hämmern, Schrauben, Bohren: Die Schüler der Gemeinschaftsschule am Lehmwohld in Itzehoe konnten sich am Handwerkertag in verschiedenen Berufen ausprobieren. Auch Azubi Marc Lembke, ehemaliger Schüler, stellte seinen Beruf vor – er weiß, warum das Konzept Produktives Lernen so wichtig ist.