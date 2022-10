Der Countdown zur Wiederaufnahmepremiere läuft: Carsten Hayes (v.l.), Ulrike Frank und Lukas Sauer freuen sich auf die Vorstellung. Foto: Michael Ruff up-down up-down Marion Kracht als Regisseurin Drei Darsteller, viel Krimi und „Ein gemeiner Trick“ – Stück mit GZSZ-Star feiert in Itzehoe Premiere Von Kristin Finke | 21.10.2022, 17:27 Uhr

Das Bühnenbild steht, die letzten Proben laufen: Am Sonntag findet am Itzehoer Theater die Premiere der Kriminalkomödie „Ein gemeiner Trick“ statt. Ulrike Frank, Lukas Sauer und Carsten Hayes geben im Interview Einblicke in die letzten Tage vor dem Auftritt. Frank ist bekannt aus der Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.