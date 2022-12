Eine Person wurde vor Ort offenbar von Polizeibeamten festgenommen. Die Hintergründe sind noch unklar. Foto: Florian Sprenger up-down up-down Nach Verkehrskontrolle Festnahme nach Schüssen am Sandberg in Itzehoe Von Florian Sprenger | 06.12.2022, 21:02 Uhr

In Itzehoe ist eine Verkehrskontrolle am Dienstagabend offenbar so eskaliert, dass ein Polizeibeamter Schüsse abgegeben hat. Es kam zudem zu einem Unfall mit einem Streifenwagen.